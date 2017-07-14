Nissan планирует, что уже к 2020 году электромобили будут составлять не менее 20% в структуре общих продаж бренда в Европе

Многие крупные автопроизводители успели озвучить те или иные планы по постепенному переходу на модели с электродвигателями, однако их прогнозы обычно касаются достаточно длительной перспективы. Практически никто, за исключением той же Tesla, не рискует назвать конкретные цифры продаж электромобилей на ближайшие два-три года. Однако один смельчак все-таки нашелся — Nissan на этой неделе официально заявил, что уже к 2020 году собирается продавать порядка 20% электромобилей от общего объема продаж.

Столь смелые планы озвучил Гарет Дансмор (Gareth Dunsmore), глава подразделения электромобилей Nissan в Европе, в ответ на недавнее заявление министра экологии Франции о запрете продажи бензиновых и дизельных автомобилей на территории этой страны к 2040 году.

«К 2020 году, когда рыночные условия будут более подходящими, я уверен, что в структуре европейских продаж наши электромобили будут занимать до 20% от общего объема проданных автомобилей и эта цифра будет только расти» — заявил Гарет Дансмор изданию Reuters.

Отметим, что для достижения данной планки бренду придется достаточно серьезно напрячься, так как до запланированного срока остается всего три года. На данный момент в портфолио компании находится всего две, хотя и весьма популярных, модели электромобилей — хэтчбек Nissan Leaf и минивэн E-NV200, которые суммарно расходятся в Европе тиражом 30 тыс. штук в год. Если учесть, что общие продажи всех автомобилей бренда за тот же период составляют 600 тыс. экземпляров, то мы получим текущую долю всего 5%.

Таким образом, чтобы добиться отметки в 20%, автопроизводителю придется нарастить объемы продаж электромобилей до отметки порядка 150 тыс. экземпляров, то есть увеличить продажи в 5 раз за 3 года. И это при условии, что продажи обычных автомобилей останутся на том же уровне — вряд ли в ближайшие три года они станут менее популярными, даже с учетом роста привлекательности электромобилей.

Очевидно, что в компании возлагают серьезные надежды на обновленный Nissan Leaf 2017 модельного года, который представят 6 сентября на автошоу во Франкфурте. Однако компании также не помешает расширить модельный ряд еще несколькими моделями электромобилей или даже взять пример с того же Renault, который не только активно продает модель Zoe, но и планирует создать сверхдоступный электрокроссовер Duster в рамках своего бюджетного подразделения Dacia.

Источник: Electrek