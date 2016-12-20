Nissan, Renault и Mitsubishi выпустят собственные доступные электромобили на общей платформе Nissan Leaf, которые будут на 20% дешевле прообраза

Японское издание Nikkei сообщило, что автомобильные производители Nissan, Renault и Mitsubishi прекратят раздельную разработку собственных электромобилей и выпустят унифицированную модель на основе платформы Nissan Leaf. Отказ от лишних затрат при разработке и закупке комплектующих позволит сэкономить порядка 20% стоимости нового электромобиля, что в применении к японскому рынку означает, что новинка будет стоить порядка $17 тыс., а не $23,6 тыс., как актуальная модель Nissan Leaf.

Для того, чтобы понять, почему это решение в принципе стало возможным, стоит уточнить связи всех трех компаний. В самом конце 90-х годов после ряда трудностей контрольный пакет акций японского Nissan был продан французской Renault. В результате на данный момент французам принадлежит 44% компании Nissan, а японцы в свою очередь владеют 15% акций Renault.

А в текущем году компания Nissan приобрела 34% акций другой известной японской компании Mitsubishi Motors, образовав новый альянс. С учетом настолько родственных отношений решение действительно выглядит более чем оправданным. Отметим, что партнеры Nissan и Renault на данный момент удерживают наибольшую долю продаж в сегменте электромобилей, продав порядка 370 тыс. моделей Leaf и Zoe соответственно за всю историю их существования.

Все три модели получат одинаковую силовую установку, инвертор и аккумуляторную батарею, которые будут представлять собой существенно улучшенный вариант платформы Nissan Leaf. При этом каждый из трех автопроизводителей наделит свой электромобиль собственным дизайном и брендингом. Новинки должны появиться на рынке уже в 2018 году, но вполне возможно, что производители разведут их по разным рынкам, чтобы не провоцировать ненужную конкуренцию.

Отметим, что ранее стало известно о планах Renault-Nissan по выпуску на рынок Китая еще более дешевого электромобиля стоимостью порядка $7-8 тыс. О его создании заявил руководитель концерна Карлос Гон на прошедшей в Париже конференции Energy for Tomorrow.

Источник: Nikkei