Nissan создал электрокроссовер «чуть больше Qashqai» на платформе нового Leaf, покажет его на Токийском автошоу в октябре и запустит в серию в 2019 году

Только вчера компания Nissan представила обновленный электромобиль Leaf 2018 модельного года, а сегодня стало известно, что японцы подготовили на его основе электрический кроссовер, который поступит в продажу уже в 2019 году. Новинку впервые продемонстрируют публике через полтора месяца, на Токийском автосалоне, который пройдет с 27 октября по 5 ноября в Японии.

Информацией о будущем электромобиле Nissan поделился с изданием Autocar вице-президент компании по дизайну Альфонсо Альбейса (Alfonso Albaisa). Он отметил, что кроссовер им необходим для того, чтобы конкурировать с будущими моделями от основных конкурентов, подразумевая VW I.D. Crozz и Tesla Model X / Y. Также выпуск данной модели станет частью стратегии бренда, согласно которой к 2020 году доля электромобилей в общей структуре продаж Nissan должна составлять не менее 20%.

Nissan Qashqai (2017)

По словам Альфонсо Альбейсы, новый электрокроссовер будет «немного больше» модели Nissan Qashqai. Используемая в новинке платформа Nissan Leaf 2018 создавалась с заделом на использование в других электрических моделях бренда, поэтому разработчики изначально заложили в нее повышенную жесткость и усиленную структуру. Ожидается, что кроссовер получит тот же электродвигатель на 110 кВт и блок аккумуляторов на 40 кВтч, которые обеспечат запас хода до 240 км (EPA).

Nissan Leaf (2018)

Несмотря на то, что электрокроссовер Nissan будет основан на свежей платформе Leaf, он не будет просто внедорожной версией этого хэтчбека и получит собственное имя. Таким образом бренд пока не планирует выделять для своего семейства электромобилей отдельный суббренд Leaf, называя модель Leaf Cross или схожим образом, несмотря на то, что так поступают в Volkswagen (I.D.), Mercedes (EQ), BMW (iX) и других компаниях.

Nissan Terra (2012)

Отметим, что еще в 2012 году на Парижском автошоу японский автопроизводитель уже представлял концепт электрокроссовера Nissan Terra (по сути, электрическая версия Nissan Juke), однако Альфонсо Альбейса отметил, что речь идет о совершенно другой модели. Поверить в это нетрудно, так как за пять лет тренды автодизайна претерпели весьма сильные изменения, тем не менее, само обозначение Terra компания повторно запатентовала в начале августа текущего года.

Источник: Autocar