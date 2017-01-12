НКРЭКУ снизила «зеленые» тарифы для частных домохозяйств с ветровыми и солнечными электроустановками мощностью до 30 кВт

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), установила новые «зеленые» тарифы на электроэнергию, производимую солнечными и ветровыми установками частных домохозяйств. Соответствующие тарифы были опубликованы в постановление НКРЭКУ №2382 «Об установлении «зеленых» тарифов на электрическую энергию для частных домохозяйств» от 29 декабря 2016 года.

Таким образом, тарифы на электроэнергию, сгенерированную солнечными электроустановками мощностью до 30 кВт, которые смонтированы на крышах и/или фасадах частных домохозяйств, зависят от периода ввода в эксплуатацию установки (тарифы указаны без НДС):

с 1 апреля 2013 по 31 декабря 2014 года — 987,44 коп/кВтч;

с 1 января 2015 по 30 июня 2015 года — 888,10 коп/кВтч;

с 1 июля 2015 по 31 декабря 2015 года — 551,54 коп/кВтч;

с 1 января 2016 по 31 декабря 2016 года — 523,37 коп/кВтч;

с 1 января 2017 по 31 декабря 2019 года — 498,17 коп/кВтч;

с 1 января 2020 по 31 декабря 2024 года — 447,76 коп/кВтч;

с 1 января 2025 по 31 декабря 2029 года — 398,83 коп/кВтч.

Тарифы (без учета НДС) на электроэнергию, произведенную ветровыми установками мощностью до 30 кВт, также зависят от даты ввода установки в эксплуатацию:

с 1 июля 2015 по 31 декабря 2019 года — 320,25 коп/кВтч;

с 1 января 2020 по 31 декабря 2024 года — 287,63 коп/кВтч;

с 1 января 2025 по 31 декабря 2029 года — 256,50 коп/кВтч.

Постановление от 29 сентября 2016 №1678 «Об установлении зеленых тарифов на электрическую энергию для частных домохозяйств», зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 21 октября 2016 года, признано утратившим силу. С точки зрения выгоды, тем частным хозяйствам, которые стремятся стать не только энергонезависимыми, но и зарабатывать на продаже «зеленой» электроэнергии в общую сеть, стоит устанавливать солнечную или ветровую установку как можно раньше.

Отметим, что с момента установления в 2015 году «зеленого» тарифа на закупку электроэнергии, произведенной установками мощностью до 30 кВт, число домохозяйств с «чистыми» источниками энергии постоянно растет. К примеру, в 3-м квартале 2015 года было зафиксировано увеличение их количества на 40%, в четвёртом квартале того же года — уже на 84%. Подобная динамика сохранилась и в 2016 году, когда возможностью перехода на «зеленые» тарифы воспользовались еще около полутысячи частных домохозяйств.

Источник: НКРЭКУ