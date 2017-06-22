НКРСИ не против отсрочить еще на год запланированное отключение аналогового ТВ в Украине

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) без замечаний согласовала проект постановления Кабмина Украины «О внесении изменения в План использования радиочастотного ресурса Украины». Речь идет о продлении использования технологии аналогового эфирного телевидения еще на год — до 30 июня 2018 года.

«Рассмотрев проект постановления Кабинета Министров Украины «О внесении изменения в План использования радиочастотного ресурса Украины», направленный Администрацией Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Комиссия согласовала его без замечаний. Предложенные изменения касаются вопросов продления до 30 июня 2018 года использования радиотехнологии «Аналоговое телевизионное вещание» в Украине — отметили в НКРСИ.

Напомним, что ранее планировалось завершить использование аналоговой технологии телерадиовещания в Украине еще 1 января 2016 года, затем сроки переносили на 30 июня 2017 года, а также на 31 декабря 2017 года.

Отметим, что основной причиной отказа от аналогового ТВ-вещания является попытка освободить частоты для внедрения более современных технологий связи, в частности, для развертывания в Украине 4G (LTE) сетей.

Источник: НКРСИ