«4G-тендер в середине 2017 года»: НКРСИ определилась со сроками и ценой на 4G-лицензии, 20 МГц диапазона 2600 МГц будет стоить украинским операторам примерно 500 млн грн

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации (НКРСИ) приняла за основу проект изменений постановления Кабмина №993 и №200, что позволит регулятору выставить на тендер частоты в диапазоне 2,6 ГГц под развитие 4G-связи в Украине. Таким образом первые лицензии на четвертое поколение сотовой связи могут быть выставлены на тендер уже во втором-третьем квартале 2017 года. Об этом стало известно из официального сообщения регулятора по итогам сегодняшнего заседания от 29.11.2016 года.

«Отдельным решением, в рамках реализации Указа Президента Украины от 21.07.2015 № 445 «Об обеспечении условий для внедрения системы подвижной (мобильной) связи четвертого поколения» и в целях выполнения Плана мероприятий по внедрению системы подвижной (мобильной) связи четвертого поколения, а также учитывая результаты научно-исследовательской работы по вопросам исследования состояния распределения радиочастотного ресурса Украины и разработку предложений по внедрению системы подвижной (мобильной) связи четвертого поколения (LTE) в соответствующих частотных диапазонах, выполненных иностранным консультантом Analysys Мason Limited, НКРСИ приняла за основу проект постановления Кабинета Министров Украины «О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 22.02.2006 № 200 и от 01.08.2007 № 993». К 30 декабря 2016 Комиссия будет принимать замечания и предложения к этому проекту регуляторного акта. Этим же решением одобрены предложения о внесении изменений к Плану использования радиочастотного ресурса Украины, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 09.06.2006 № 815.» — отметили в НКРСИ.

Как выяснило издание ЛІГА.net, проектом предложено, что 1 МГц в диапазоне 2,6 ГГц для одного региона будет стоить чуть больше 1 млн грн. В общей сложности под 4G отведено 80 МГц в четырех полосах: 2510-2545 МГц ,2565-2570 МГц , 2630-2665 МГц , 2685-2690 МГц, лицензии будут выдаваться на 15 лет.

Таким образом, по подсчетам редакции, одна общенациональная лицензия в 25 областях (без Крыма и Севастополя) на 20 МГц будет стоить оператору 500 млн грн. Напомним, что стартовая цена на лицензию 3G на 30 МГц на аукционе в 2015 году была установлена на уровне 2,7 млрд грн.

«4G — поїхали! Прийняті для громадського обговорення ціни, порядок компенсації для діючих користувачів та відповідні зміни до Плану РЧР. Поки що тільки для 2600 МГц. Сподіваюсь, у «великої трійки» вистачить сенсу запропонувати рішення по 1800 МГц. Громадське обговорення триватиме до кінця грудня, далі подаємо відповідні документи на рішення Уряду. Плануємо тендер у 2-3 кварталі 2017″ — написал на своей Facebook-страничке глава НКРСИ Александр Животовский.

В проекте изменений к постановлениям Кабмина также прописан механизм компенсации субъекту, который освободит имеющиеся у него в распоряжении полосы радиочастот с целью внедрения новых технологий. В подобном случае такой субъект готовит и подает в НКРСИ план конверсии, к которому прилагается расчет расходов по конверсии с необходимым обоснованием и документальным подтверждением. Указанные расходы не могут превышать 25% размера платы за выдачу лицензии, рассчитанной на основе постановления № 200.

Отметим, что подобное предложение практически полностью совпадает с озвученным ранее вариантом «ММДС Украина», принадлежащей группе «Систем Кэпитал Менеджмент» Рината Ахметова. Компания сообщала, что готова сдать государству часть диапазона радиочастот, необходимых для развертывания 4G-сетей, рассчитывая на компенсацию со стороны участников 4G-тендера в размере 25% от стартовой цены лицензий, выставляемых на новый тендер.

Источники: НКРСИ, ЛІГА.net