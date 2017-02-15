НКРСИ опубликовала ориентировочный план мероприятий по внедрению услуг переноса номеров, запуск MNP состоится не раньше 21 ноября 2017 года

В начале февраля текущего года в НКРСИ состоялось совещание с участием представителей операторов телекоммуникаций, государственных учреждений и организаций, в ходе которого был рассмотрен подготовленный НКРСИ совместно УГЦР «Ориентировочный план мероприятий по внедрению услуг по перенесению абонентских номеров». По результатам встречи данный план был доработан с учетом предложений телеком-операторов и размещен на официальном сайте НКРСИ.

Документ содержит перечень мероприятий и ориентировочные сроки их реализации, предусматривающие в том числе: разработку технических заданий и технических условий на создание централизованной и локальных баз данных; разработку Технологического процесса взаимодействия централизованной базы данных перенесенных номеров с телекоммуникационными сетями и телекоммуникационных сетей между собой при предоставлении услуги MNP; соответствующее дооборудование телекоммуникационных сетей операторов; разработку и настройку систем поддержки бизнеса и дополнительных сервисов и биллинговых систем операторов.

План состоит из 20 задач, для каждой из которых указаны сроки начала и окончания, длительность, а также ответственные исполнители. Первой задачей выступает заключение Договора между администрацией ЦБД и ООО «ЭС АЙ центр», на нее отводилось 5 дней (11.01.2017 — 17.01.2017). На данный момент в работе находятся задачи №2, 3, 4, которые предусматривают разработка и утверждение технологического процесса взаимодействия, а также техзадания и технического проекта.

Последняя 20-ая задача «Подготовка и принятие решения НКРСИ о сроках начала внедрение ППН на телекоммуникационной сети общего пользования» должна быть завершена до 7 ноября 2017 года. Однако предыдущая 19-ая задача — «Опытная эксплуатация процесса предоставления MNP» — продлится немного дольше и завершится только 21 ноября 2017 года. По всей видимости именно эту дату (или следующий за ней день) можно считать предварительной датой запуска MNP в Украине.

План позволяет администратору централизованной базы данных и операторам телекоммуникаций обеспечить эффективное планирование и своевременное проведение работ по доработке собственных телекоммуникационных сетей с целью обеспечения абонентам возможности свободной смены оператора без потери абонентского номера.

Отметим, что предоставление абоненту права свободного выбора оптимальных условий получения телекоммуникационных услуг является общепризнанным рыночным инструментом поддержания конкурентной среды, который должен быть введен в рамках имплементации в Украине требований Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны, ратифицированного Законом Украины № 1678-VII от 16.09.2014.

Источник: НКРСИ