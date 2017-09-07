НКРСИ опубликовала показатели качества услуг мобильной связи всех операторов Украины за I полугодие 2017 года

Украинские операторы мобильной связи подали в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), информацию о качестве телекоммуникационных услуг за I полугодие 2017 года. Это было сделано с целью информирования потребителей телекоммуникационных услуг в соответствии с решением Кабинета Министров Украины от 04.07.2017.

Обобщенная информация содержит показатели качества, которые характеризуют доступность радиосети и услуг, непрерывность, полноценность предоставления услуг, а также качество обслуживания потребителей. Наибольший показатель полученных регулятором жалоб из расчета на 100 тыс. абонентов у оператора PEOPLEnet — 12,99, остальные операторы показали следующий результаты: Киевстар — 2,17, Интертелеком — 2,07, lifecell — 1,86, Vodafone — 1,78, ТриМоб — 1,34.

Процент соединений, которые отвечали нормам по качеству передачи голосовой информации составил: Vodafone — 95,1, Киевстар — 93,57%, lifecell — 87,25, ТриМоб — 89,93%, Интертелеком -94,47, PEOPLEnet — 95,31%. Процент счетов, владельцы которых жаловались на некорректность некоторых расчетов, у Киевстар составляет 0,01%, Vodafone — 0,002%, lifecell 0,0032, ТриМоб — 0,116%, Интертелеком — 0%, PEOPLEnet — 0,0008%.

НКРСИ отметила, что анализ полученных данных показал соблюдение установленных уровней качества услуг мобильной связи, утвержденных Приказом №147 Минтранссвязи от 19.03.2010, и постепенное расширение территории покрытия радиосети стандарта 3G, в том числе с обеспечением высокоскоростного доступа к Интернету.

Напомним, что начиная с 2017 года украинские операторы мобильной связи осуществляют испытания показателей качества телекоммуникационных услуг в соответствии с решением НКРСИ, ​​которым утверждены перечни показателей качества услуг.

Источник: НКРСИ