НКРСИ выяснила, какую минимальную скорость доступа к интернету гарантируют абонентам крупные украинские провайдеры

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, проанализировала выполнение украинскими провайдерами требования установить в договорах о предоставлении услуг фиксированного доступа в Интернет значение минимальных скоростей передачи и приема данных и сообщила об улучшении состояния публичного информирования потребителей.

По сравнению с предыдущим анализом (по состоянию на 20 апреля 2017 года) из 10 поставщиков, имеющих наибольшее количество абонентов, 8 гарантируют своим потребителям качественное получение услуг фиксированного доступа в Интернет на договорных условиях.

Несоответствие договора о предоставлении услуг вышеуказанным требованиям является нарушением действующего законодательства, за которое предусмотрена ответственность согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях в виде наложение штрафа на должностных лиц поставщика телекоммуникационных услуг в размере от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан. Одним из оснований для проведения НКРСИ внеплановой проверки является обоснованное обращение физического лица (абонента-физического лица) о нарушении поставщиком телекоммуникационных услуг его законных прав.

Напомним, что поставщики услуг должны указывать в заключенных после 01.01.2017 договорах о предоставлении телекоммуникационных услуг доступа к Интернету значения минимальных скоростей передачи и приема данных в сетях фиксированной связи, которые измеряются в соответствии с ДСТУ ETSI EG 202 057-4: 2015 (ETSI EG 202 057-4: 2008, IDT). Согласно этому ДСТУ, параметры качества услуг «достигнута минимальная скорость передачи данных» и «достигнута минимальная скорость приема данных» являются количественными характеристиками.

Статистические данные этих показателей рассчитываются на основе тестовых вызовов с учетом требований по репрезентативности отдельно по направлениям загрузки и выгрузки данных для высоких 95% и низких 5% достигнутой скорости передачи данных в кбит/с. Определение показателей минимальной скорости требует осуществления регулярных тестовых замеров, которые должны выполняться на сети оператора через регулярные промежутки времени величиной до 20 минут (то есть в каждой контрольной точке должно осуществляться как минимум по три теста в час в течение определенного периода времени, а именно недели, месяца, квартала). При этом количество наблюдений (измерений) должна быть выбрано таким образом, чтобы уровень достоверности измерений достигал 95%.

Источник: НКРСИ