Nokia и Xiaomi заключили соглашении о сотрудничестве и совместном доступе к патентам

Компании Nokia и Xiaomi заявили о заключении соглашения, в рамках которого стороны будут вести сотрудничество и лицензировать патенты друг друга. При этом Xiaomi приобрела некоторые патентные активы.

По условиям соглашения, Nokia предоставит Xiaomi оборудование для сетевой инфраструктуры. Это позволит улучшить некоторые характеристики смартфонов китайского производителя. Обе компании также будут совместно работать над решениями для передачи данных и связи. В конечном итоге они изучат возможности сотрудничества в области Интернета вещей.

Xiaomi может широко использовать богатый патентный портфель Nokia, если она планирует расширять присутствие на западных рынках. В настоящее время компания присутствует в более чем 30 странах и регионах, но большинство из них находятся в регионе южно-восточной Азии.

Nokia, с другой стороны, может воспользоваться опутом Xiaomi в сфере интрнета вещей. В Mi Ecosystem в настоящее время имеется 60 миллионов подключенных устройств, из которых 8 миллионов активны ежедневно.

Источник: gsmarena