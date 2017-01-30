Nokia представила MIKA — первого цифрового ассистента для телеком-индустрии

Судя по всему, Nokia серьезно взялась за сегмент цифровых ассистентов и вслед за недавно анонсированной VIKI представила более специализированного помощника MIKA, ориентированного на операторов телекоммуникаций. Интересно, что MIKA — это не просто имя, а сокращение от «Multi-purpose Intuitive Knowledge Assistant».

Данное решение позволит сетевым инженерам и другим работникам операторов связи быстрее получать доступ к необходимой им информации, что в масштабах крупных компаний позволит экономить весьма значительные объемы рабочего времени. MIKA основан на платформе когнитивных сервисов Nokia AVA и способен выдавать ответ на запрос в голосовой форме.

В Nokia отметили, что MIKA станет первым специализированным цифровым ассистентом для телеком-индустрии. К созданию данного решения компанию подтолкнуло изучение статистики обращения в центры поддержки, в результате которого выяснилось, что специалисты смогут сэкономить порядка часа в день за счет взаимодействия с ассистентом MIKA, который не просто сможет быстрее предоставить необходимые справочные данные, но и выдать полезные рекомендации с помощью интерактивного интерфейса общения.

Отметим, что платформа Nokia AVA объединяет решения искусственного интеллекта и машинного обучения, что вкупе с доступом к базе знаний Nokia и должно обеспечить высокую эффективность MIKA. Данный ассистент будет доступен в формате веб-интерфейса и мобильного приложения, что позволит сетевым инженерам использовать его не только в офисе, но и во время реальной работы на объектах.

Источник: Nokia