Nomad создала универсальный кабель с поддержкой трёх типов интерфейсных разъёмов

Компания Nomad подготовила к выпуску (почти) универсальный кабель с трансформируемыми под различные устройства коннекторами. Новинка получила название Universal Cable USB-C и позволяет подключать широкий перечень устройств, за исключением iPhone.

Фактически, кабель содержит интерфейсы USB-C на обоих концах. При этом к каждой стороне прикреплен собственный адаптер: Micro USB с одной стороны и USB Type A с другой стороны. Таким образом, одно устройство поддерживает возможность подключения к трём различным типам интерфейсных разъёмов в различных комбинациях. Устройство позволяет передавать до 100 Вт энергии, а также данные, но лишь в соответствии с медленной по нынешним меркам спецификацией USB 2.0. Как и другие кабели Nomad, модель Universal Cable USB-C изготовлена из плетёного баллистического нейлона, который призван обеспечить долговечность эксплуатации.

Новый кабель Nomad Universal Cable USB-C уже доступен для заказа по цене $29,95. Поставки начнутся с 5 октября.

Источник: The Verge