Норвегия достигла отметки в 100 тыс. электромобилей и собирается увеличить их количество в 4 раза к 2020 году

На торжествах, состоявшихся в середине декабря в Музее Мунка в Осло, Генеральный секретарь Норвежской Ассоциации электрических транспортных средств Christina Bu заявила, что количество электромобилей в данной стране достигло весьма значительной отметки в 100 тысяч штук. Отметим, что гибриды и подключаемые гибриды не брались в расчет, речь идет исключительно о моделях с нулевым выбросом вредных веществ в атмосферу.

«Мы достигли отметки в 100 тыс. электромобилей в Норвегии раньше, чем ожидали большинство людей. К 2020 году наша цель — 400 тыс. полностью электрических автомобилей. Такое количество электрокаров сокращает выбросы углекислого газа почти на 200 тыс. тонн в год. Несмотря на это, батарейные электромобили составляют лишь 3% от общего парка легковых автомобилей в Норвегии. Мы добились существенного сокращения выбросов, но все еще впереди.» — отметила Генеральный секретарь Норвежской Ассоциации электрических транспортных средств Кристина Бу (Christina Bu).

Напомним, что власти Норвегии планируют принять законопроект, который запретит продавать в этой стране автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями начиная с 2025 года. В случае принятия закона с этого момента в Норвегии можно будет использовать только бензиновые и дизельные машины, проданные до этого срока.

Отметим, что Норвегия является мировым лидером по темпам электрификации личного транспорта, самыми популярными электромобилями в стране являются Tesla Model S, Nissan Leaf, Volkswagen e-Golf и BMW i3. Учитывая то, что население Норвегии составляет порядка 5 млн человек, регистрация 100 тыс. электромобилей с полностью нулевыми выбросами в течение последних нескольких лет достаточно сильно впечатляет.

Причинами быстрого перехода на электромобили в стране стали значительные стимулы от правительства Норвегии. В частности, владельцы «зеленых» машин в Норвегии освобождаются от налога на покупку и регистрацию, могут пользоваться бесплатной сетью зарядных станций, а также ездить по выделенным полосам для общественного транспорта и бесплатно парковаться.

Источник: EcoTown