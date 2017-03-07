Норвежская компания Scatec Solar предложила построить в Украине две солнечные электростанции суммарной мощностью 60 МВт

Сегодня, 7 марта 2017 года, заместитель Министра энергетики и угольной промышленности Украины по вопросам европейской интеграции Наталья Бойко провела рабочую встречу с вице-президентом норвежской компании «Scatec Solar» Терье Осмундсеном и Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Норвегия в Украине Уле Терье Хорпестадом. Во время встречи стороны обсудили общие правила на украинском рынке для иностранных независимых производителей электроэнергии и перспективы возобновляемых источников энергии после 2030 года.

Но самым интересным в рамках встречи стало предложение норвежской стороны по строительству в Украине двух солнечных электростанций с мощностью 60 МВт. Представители Минэнергоугля подтвердили свою заинтересованность в данном проекте и обратили внимание на возможность строительства таких энергетических объектов в разных регионах Украины. Также Наталья Бойко отметила, что в данный момент Украина пристально рассматривает все адресные проекты, которые поспособствуют выполнению обязательства по увеличению доли электроэнергии из возобновляемых источников до 11% в балансе электрической энергии до 2020 года.

Отметим, что норвежская компания Scatec Solar занимается полным циклом создания солнечных станций, начиная с разработки и строительства и заканчивая эксплуатацией и обслуживанием готовых СЭС. На данный момент компания производит энергию на солнечных станциях в Чехии, Южной Африке, Руанде, Гондурасе и Иордании суммарной мощностью 322 МВт, всего в 2016 году на станциях Scatec Solar было выработано 791 ГВтч энергии. В ближайших планах Scatec Solar постройка станций с суммарной инсталлированной мощностью порядка 1,8 ГВт в в Северной и Южной Америке, Африке, Азии и на Ближнем Востоке.

Источник: Минэнергоугля