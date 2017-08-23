Ноутбук Acer Swift 3 тоже получил процессор Intel Core восьмого поколения

Еще один ноутбук Acer перешел на использование новых процессоров Intel Core восьмого поколения. Речь идет о модели Acer Swift 3, прием заказов на которую уже начался на сайте Amazon.

Так, пользователям предлагается новая модель Acer Swift 3, в которой применяется 4-ядерный процессор Intel Core i5-8250U. Новинка поступит в продажу в двух модификациях. Версия SF314 оснащена 14-дюймовым дисплеем с Full HD разрешением 1920х1080 точек. В то же время модификация SF315 предлагается с 15,6-дюймовым дисплеем с тем же Full HD разрешением. Обе версии несут на борту по 8 ГБ оперативной памяти и SSD ёмкостью 256 ГБ. Также сообщается о наличии опциональной дискретной видеокарты NVIDIA GeForce MX150, которая также является новинкой и пока ещё не получила широкого распространения в ноутбуках. Дополнительно сообщается о наличии подсветки клавиатуры и сканера отпечатков пальцев с поддержкой Windows Hello. Батарея имеет ёмкость 3220 мАч, Продолжительность автономной работы заявлена на уровне 10 часов. Масса устройства составляет 2,1 кг.

Новый ноутбук Acer Swift 3 уже доступен для предварительного заказа на сайте Amazon. Цена 15,6-дюймовой версии с интегрированным графическим ядром составляет $699,99. Модели с видеокартой NVIDIA GeForce MX150 оцениваются в $799,99, независимо от размера дисплея. Поставки начнутся в конце сентября или начале октября.

Источник: nextpowerup