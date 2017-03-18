Ноутбук Microsoft Surface Book 2 лишится съёмного дисплея и станет дешевле

Ноутбук Microsoft Surface Book получил съёмный дисплейный блок. Но модель второго поколения может лишиться этой функции.

По данным осведомлённых источников, уже началось массовое производство Surface Book 2, официальная презентация может состояться в конце апреля. И в этот раз вместо нынешнего дизайна гибридного устройства 2-в-1 применяется более традиционная для ноутбуков конструкция с раскрывающимся дисплеем.

По предварительным данным, новый ноутбук Microsoft Surface Book 2 получит 13,5-дюймовый дисплей. Благодаря изменениям в дизайне удастся снизить стоимость устройства, благодаря чему цена стартовой конфигурации опустится до $1000. По данным источника, в прошлом году Microsoft реализовала лишь около 500 тыс. экземпляров Surface Book. Причиной невысокого спроса называют используемый дизайн со съёмным дисплеем, который не согласуется с общей концепцией дизайна линейки Surface Pro.

Источник: The Verge