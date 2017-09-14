«Нова пошта Интернешнл» представила онлайн-сервис «Управление доставкой», который позволяет выбрать способ доставки посылок из Китая (в отделение или по адресу)

«Нова пошта Интернешнл» представила онлайн-сервис «Управление доставкой», который позволяет выбрать способ бесплатной доставки посылки из Китая — в отделение или по адресу. Компания первой из украинских частных операторов предложила клиентам подобную услугу, поскольку на сайтах китайских интернет-магазинов нет возможности заказать доставку в отделение оператора.

Вскоре после осуществления заказа в магазине клиент получит от компании SMS-сообщение со ссылкой на сервис. Перейдя по нему, нужно ввести номер телефона, зарегистрированный в личном кабинете на сайте китайского онлайн-магазина и получить на него 6-значный SMS-пароль. Далее можно выбрать удобный тип доставки — отделение или адрес. Сделать это нужно в течение 24 часов после получения SMS со смартфона или другого устройства с доступом в интернет.

Если клиент сделал несколько заказов, каждому из них можно присвоить свой адрес доставки. Также есть возможность выбрать «Ваше отделение», куда по умолчанию будут доставляться последующие посылки, если отправитель не укажет другой адрес или номер отделения. Указанный номер отделения «Нова пошта» для доставки посылки из Китая можно обновлять с каждым новым заказом. Номер отделения хранится в онлайн-сервисе в течение трех месяцев. Подробная инструкция доступна по следующей ссылке.

Отметим, что в течение января-августа 2017 года «Нова пошта Интернешнл» доставила из Китая в Украину более 4,3 млн посылок. Основной целью сервиса «Управление доставкой» является совершенствование клиентского опыта украинцев, которые делают онлайн-покупки в Китае, а также увеличение данного грузопотока в Украину.

Источник: Нова пошта