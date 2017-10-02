«Нова пошта» снизила тарифы на доставку по областям Украины

Компания «Нова пошта» сообщила о снижении тарифов на доставку по областям Украины. С сегодняшнего дня, 2 октября 2017 года, для того чтобы упростить логику тарифов на услуги доставки, «Нова пошта» отменяет доплату к основному тарифу за доставку в/из населенных пунктов, располагающихся за пределами областных центров и крупных городов Украины (включая подконтрольные украинской власти города Луганской и Донецкой областей).

Учитывая протяженность маршрутов и организацию логистики по этим направлениям в целом, ранее доплата за доставку документов и посылок составляла 20 грн, грузов — от 35 грн в зависимости от веса. Теперь, к примеру, стоимость посылки весом до 30 кг, которая направляется из Киева в г. Заболотив Ивано-Франковской области, составит на 20 грн меньше, чем раньше. Стоимость доставки отправления весом до 75 кг из Лазурного Херсонской области в Ровно теперь снизится на 35 грн и т.д.

Нововведение работает для всех типов отправлений (документы, посылки и грузы) и доставки (из/в отделение, с/на адрес и т.д.) и вступает в силу 2 октября 2017 года. Посмотреть перечень этих населенных пунктов можно по следующей ссылке.

Напомним, что 1 августа 2017 года «Нова пошта» подняла тарифы на доставку по Украине. В частности, в среднем на 2-5 грн изменились тарифы на доставку в отделение документов и посылок весом от 0,1 до 10 кг и от 20 до 30 кг. Также был обновлен размер доплаты за адресную доставку документов и посылок — в зависимости от веса отправления она изменилась на 5-20 грн.

Источник: Нова Пошта