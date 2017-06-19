«Нова пошта» совместно с платежной системой FORPOST запустила собственные электронные деньги

Компания «Нова пошта» запустила собственный сервис электронных денег, который на данный момент доступен в тестовом режиме клиентам, работающим в сегменте онлайн-торговли. Процессинг электронных денег работает через платежную систему FORPOST, эмитентом стал Альфа-Банк Украина, электронные платежные средства эмитируются в гривне.

Отметим, что «Нова пошта» планирует превратить этот виртуальный кошелек в полноценное платежное средство, с помощью которого можно будет рассчитаться за покупки и услуги, в том числе коммунальные. В итоге электронные деньги должны стать частью операционной модели компании, включая адресную доставку «Нова пошта». Также данное предложение потенциально должно заинтересовать интернет-магазины, которые осуществляют курьерскую доставку товаров с помощью компании «Нова пошта».

«Запуская собственный процессинг электронных финансов, мы предоставляем клиентам «Пост Финанс» и «Нова пошта» новые технологические возможности для легкого расчета за товары и услуги. Уверен, что мы быстро найдем свое место на украинском рынке электронных денег, который только начинает набирать обороты», — прокомментировал генеральный директор компании «Пост Финанс» Андрей Кривошапко.

Отметим, что компания «Пост Финанс» — это часть группы компаний «Нова пошта», которая работает на рынке финансовых услуг Украины с 2012 года. По данным на 1 квартал 2017 года, компания обслуживает клиентов в более чем 2360 кассах, предлагая своим клиентам денежные переводы через международные и внутригосударственные платежные системы.

Источник: Нова пошта