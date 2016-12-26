«Нова пошта» совместно с SF Express запускает ускоренную доставку интернет-посылок из Китая

Гигант украинского рынка почтово-логистических услуг – частная компания «Нова пошта» – сообщила о запуске новой услуги. Речь идет об услуге экспресс-доставки из Китая в Украину, разработанной в сотрудничестве с крупнейшим китайским логистическим оператором SF Express.

Как утверждается, теперь украинские покупатели из числа клиентов компании «Новая пошта» смогут доставать товары из крупнейших китайских онлайн-магазинов, включая Ali Express, Banggood, JD.com, в любую точку Украины «вдвое быстрее» по сравнению среднерыночным сроком доставка из Китая, равным 21-30 дней. То есть, получается не более 15 дней. Остается проверить, насколько указанные на бумаге сроки окажутся близкими к реальным.

Компания отмечает, что запуску услуги предшествовал тестовый период, на протяжении которого схема дорабатывалась с учетом отзывов покупателей. Сама услуга (при условии отсутствия проблем) вполне может оказаться весьма популярной. Сообщается, что только в ноябре 2016 года компания успешно доставила украинцам более полумиллиона посылок из Китая.

Оговорим, что воспользоваться этой услугой смогут клиенты, которые выбирают бесплатную доставку SF Express и SF eParcel среди других опций при оформлении заказа. Обязанности распределяются следующим образом: SF Express отвечает за прием посылок со склада интернет-магазина в Китае, их обработку, экспортное таможенное оформление и авиаперевозку в Украину, где за прием и доставку получателю отвечает «Нова пошта». При этом выбор интернет-магазином компании-перевозчика, в данном случае SF Express, основывается на его рейтинге и показателях скорости доставки.

К преимуществам своей услуги экспресс-доставки из Китая в Украину «Нова пошта» относит трекинг всех категорий посылок на всех этапах доставки (от отправки из Китая до прибытия на пункт выдачи компании), отсутствие скрытых платежей, удобство (компания располагает сетью в более чем 2200 отделений для выдачи/приема посылок) и единственный в своем роде клиентский сервис.

В компании рассчитывают, что этот сервис поможет ей завоевать лидирующие позиции в Украине по объемам импорта e-commerce посылок из Китая и уже в 2017 году перевезти оттуда в Украину более 2 млн отправлений.

Источник: «Нова пошта»