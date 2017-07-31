«Нова пошта» запустила услугу оплаты за товар на банковскую карту отправителя

«Нова пошта» запустила услугу, благодаря которой после отправки посылки теперь можно не возвращаться в отделение снова, чтобы получить обратный денежный перевод – финансовый партнер «Нова пошта», компания «Пост Финанс», перечислит средства на банковскую карту. Компания также собирается развивать услугу — вскоре ею можно будет воспользоваться и для отправок с адреса в отделение.

На данный момент услуга работает в тестовом режиме, ей можно воспользоваться в отделениях, в личном кабинете и мобильном приложении «Нова пошта». Для этого необходимо сохранить данные одной или нескольких карт в кабинете или приложении. В дальнейшем при оформлении новых отправок можно будет выбрать нужную карту из списка.

После регистрации данных карты услугой можно воспользоваться для отправок из отделения в отделение. Максимальная сумма одного перевода составляет 14999 грн. Услуга тарифицируется согласно действующих тарифов на денежный перевод (20 грн + 2% от объявленной стоимости отправления). Дополнительных платежей не предусмотрено. Перевод на банковскую карту оплачивает получатель отправления. После того, как он получил посылку и оплатил услугу денежного перевода, средства перечислят на карту продавца в режиме онлайн.

В случае задержки поступления денег клиенту нужно обратиться к банк-эмитенту, который регулирует процедуру зачисления денежных средств на выпускаемые им карты. Если на момент зачисления перевода карта заблокирована или по определенным причинам неактивна, средства можно будет получить в отделении. Об этом получателя проинформируют дополнительно, на мобильный телефон.

Источник: Нова пошта