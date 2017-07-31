«Нова пошта» запустила услугу оплаты за товар на банковскую карту отправителя

«Нова пошта» запустила услугу оплаты за товар на банковскую карту отправителя

«Нова пошта» запустила услугу, благодаря которой после отправки посылки теперь можно не возвращаться в отделение снова, чтобы получить обратный денежный перевод – финансовый партнер «Нова пошта», компания «Пост Финанс», перечислит средства на банковскую карту. Компания также собирается развивать услугу — вскоре ею можно будет воспользоваться и для отправок с адреса в отделение.

На данный момент услуга работает в тестовом режиме, ей можно воспользоваться в отделениях, в личном кабинете и мобильном приложении «Нова пошта». Для этого необходимо сохранить данные одной или нескольких карт в кабинете или приложении. В дальнейшем при оформлении новых отправок можно будет выбрать нужную карту из списка.

После регистрации данных карты услугой можно воспользоваться для отправок из отделения в отделение. Максимальная сумма одного перевода составляет 14999 грн. Услуга тарифицируется согласно действующих тарифов на денежный перевод (20 грн + 2% от объявленной стоимости отправления). Дополнительных платежей не предусмотрено. Перевод на банковскую карту оплачивает получатель отправления. После того, как он получил посылку и оплатил услугу денежного перевода, средства перечислят на карту продавца в режиме онлайн.

В случае задержки поступления денег клиенту нужно обратиться к банк-эмитенту, который регулирует процедуру зачисления денежных средств на выпускаемые им карты. Если на момент зачисления перевода карта заблокирована или по определенным причинам неактивна, средства можно будет получить в отделении. Об этом получателя проинформируют дополнительно, на мобильный телефон.

Источник: Нова пошта

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