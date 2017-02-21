Новая гарнитура виртуальной реальности Samsung Gear VR будет комплектоваться беспроводным контроллером

Пока что в большинстве случаев устройства виртуальной реальности позволяют просматривать контент, не взаимодействуя с ним. Компания Samsung решила исправить этот недостаток.

По данным разных источников, включая документы, поданные в Федеральную комиссию по связи США, в этом году новая версия шлема виртуальной реальности Gear VR получит комплектный беспроводной контроллер для одной руки. Это позволит управлять играми и приложениями виртуальной реальности.

К сожалению, какие-либо дополнительные сведения, касающиеся шлема Gear VR нового поколения или контроллера для него. Известно лишь, что шлем получит новую накладку, которая позволит устанавливать новые смартфоны Galaxy S8 и S8 Plus. Вероятно, официальная презентация новой версии Gear VR состоится одновременно с анонсом смартфонов серии Galaxy S8, который запланирован на 29 марта этого года.

Источник: Engadget