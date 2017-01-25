Новая игровая механическая клавиатура Razer BlackWidow Chroma V2 получила слегка обновленный дизайн, съемную опору для кистей рук и переключатели Razer Yellow

Механические клавиатуры Razer BlackWidow пользуются заслуженной популярностью у геймеров, так как предлагают удобный дизайн, высококачественные переключатели и множество возможностей по части программирования клавиш и настройке подсветки. Оригинальная модель Razer BlackWidow вышла в 2010 году. На этой неделе компания Razer выпустила новую версию механической клавиатуры Razer BlackWidow Chroma. Новинка получила к названию приставку V2.

Razer BlackWidow Chroma V2 ожидаемо продолжает традиции линейки, предлагая улучшенную тактильную отдачу в вариантах с переключателями Green и Orange наряду с альтернативной версией с переключателями Razer Yellow. Производитель заверяет, что бесшумная и удобная конструкция, а также уменьшенный ход позволят нажимать клавиши быстрее, чем когда-либо прежде. К слову, нажатие клавиши требует усилия в 45 г в случае переключателей Orange/Yellow и 50 г – для переключателей Green.

Переключатели Razer Yellow, как и модели Green и Orange, характеризуются высокой надежностью. Заявленный производителем ресурс – 80 миллионов нажатий. Это самый высокий показатель среди современных механических клавиатур.

Новинка комплектуется съемным упором для кистей рук с магнитным креплением, который крепится к нижней части клавиатуру и помогает снизить утомляемость и нагрузку на кисти рук при длительных игровых сессиях.

Клавиатура Razer BlackWidow Chroma V2 обладает индивидуальной настраиваемой подсветкой клавиш Razer Chroma. Подсветка Chroma способна отобразить 16,8 млн оттенков, а настройки персонализации, помимо выбора цвета, включают выбор световых эффектов, синхронизируемых между различными устройствами. Помимо готовых схем подсветки, в число которых входят специальные профили для игр Overwatch, Call of Duty: Black Ops III, Blade and Soul и многих других, можно создавать свои, используя возможности ПО Razer Synapse, и обмениваться ними с другими игроками с помощью магазина Razer Chroma Workshop.

Из остального можно отметить полностью программируемые клавиши с возможностью записи макрокоманд «на лету», частоту опроса 1000 Гц и способность одновременно распознавать нажатие до десяти клавиш.

Некоторые модели клавиатуры Razer BlackWidow Chroma V2 уже начали поступать в розничную продажу по цене $170.

Источник: cdrinfo и razer