Новая карта памяти SanDisk microSD рекордного объема 400 ГБ стоит $250

Представленный вчера премиальный смартфон LG V30, впрочем, как и многие другие модели, предлагает возможность расширения встроенной памяти за счет установки карт microSD объемом до 2 ТБ. И хотя пока на рынке нет носителей столь большого объема, компания SanDisk постепенно приближает к этому рубежу. И вот к выставке IFA 2017 производитель представил пополнение в своем семействе скоростных карт microSD — носитель SanDisk Ultra microSDXC UHS-I объемом 400 ГБ. Как многие наверняка уже догадались первая карта microSD такого объема. Причем в данном случае речь идет не о каком-то прототипе, а о серийном продукте. Продажи новинки начнутся в ближайшее время, ее цена составляет $250.

Предыдущий рекорд — 256 ГБ – принадлежал карточке Samsung, которая стоила те же $250 и сместила с пьедестала модель той же SanDisk объемом 200 ГБ, выпушенную в начале 2015 года. Таким образом, чуть более двух лет понадобилось SanDisk, чтобы вдвое нарастить объем карт памяти microSD и вернуть себе лидерство в этом сегменте.

SanDisk обеспечивает карту памяти Ultra microSDXC UHS-I объемом 400 ГБ 10-летней гарантией и ориентирует на использование в мобильных устройствах на Android, камерах, дронах и прочих устройствах.

Что касается скоростных показателей, карточка позволит передавать данные со скоростью до 100 МБ/с, чего достаточно, чтобы скопировать около 1200 фотографий за одну минуту. Если весь объем памяти использовать под видеоролики, то можно записать на карту до 40 часов видеоматериала, снятого в разрешении Full HD. Кроме того, карта памяти соответствует требованиям App Performance Class A1, то есть, она отлично подходит не только для хранения аудио-, фото- и видеоконтента, то и для хранения и запуска приложений. Этот класс скорости гарантирует производительность не ниже 1500 IOPS на операциях чтения с произвольным доступом и не ниже 500 IOPS — на операциях записи с произвольным доступом.

Остается напомнить, что примерно год назад в рамках выставки Photokina 2016 был показан прототип карты памяти SanDisk SDXC объемом 1 ТБ, но о потребительской версии этой карточки пока не слышно.

Источник: The Verge