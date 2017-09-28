Новая модель телевизионной приставки Amazon Fire TV получила поддержку 4K и HDR

Компания Amazon выпустила обновлённую модель телевизионной приставки Fire TV, которая получила ряд новых функций и возможностей.

В частности, приставка Amazon Fire TV теперь поддерживает разрешение 4K Ultra HD с частотой обновления до 60 кадров в секунду и функцию HDR (High Dynamic Range). Также заявлена поддержка Dolby Atmos Audio. Владельцы новинки смогут просматривать контент в разрешении 4K Ultra HD из сервисов Amazon Video, Netflix и др. Отмечается, что новая модель стала более производительной – примерно, на 40%. В ней используются 4-ядерный процессор с частотой 1,5 ГГц и двухдиапазонный модуль беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac. Дополнительно сообщается о поддержке пульта дистанционного управления Alexa Voice Remote, который позволяет управлять приставкой при помощи голосовых команд. В настоящее время ведётся сотрудничество с Hulu, SHOWTIME, Sony’s PlayStation Vue, CBS All Access, NBC, Bravo, CNBC и NBC News, чтобы пользователи также могли управлять голосом работой соответствующих приложений.

Новая модель телевизионной приставки Amazon Fire TV уже доступна для предварительного заказа по цене $69,99. Фактические поставки начнутся с 25 октября.

Источник: Amazon