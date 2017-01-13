Новая модель умных часов LG уже прошла сертификацию FCC, скоро ожидается официальный анонс

Как ожидается, в следующем месяце компания Google представит новую платформу для носимых устройств Android Wear 2.0. И производители уже подготовились к этому событию, разработав новые аппаратные решения.

Так, компания LG создала новые умные часы модельного ряда 2017 года. Это устройство уже прошло сертификацию FCC (Федеральная комиссия по связи США). По слухам, всего ожидается презентация четырёх различных моделей (или четырёх версий одной модели).

К сожалению, источник не поделился большим количеством сведений о новых умных часах LG. Судя по нескольким скриншотам, устройство содержит круглый дисплей. Также сообщается об использовании процессора Qualcomm Snapdragon Wear 2100, который обеспечит прирост эффективности на 25% по сравнению с чипом Snapdragon 400, использовавшимся во многих предыдущих моделях. Этот же чип обеспечит поддержку мобильной связи 3G или даже 4G.

Источник: gsmarena