Новая ОС Hub OS Malevich существенно расширяет функциональность головного устройства системы безопасности Ajax
Беспроводной системе безопасности Ajax на нашем сайте посвящена большая статья из двух частей (1 и 2) с описанием всех нюансов реального опыта использования. Один из ключевых компонентов системы безопасности Ajax — интеллектуальный центр управления Hub — на днях получил обновление прошивки. Говоря точнее, разработчики выпустили новую операционную систему Hub OS Malevich, которая включает 11 нововведений, нацеленных на улучшение качества пользовательского опыта, повышение степени безопасности и обеспечение взаимодействие Ajax с охранными компаниями. Компания уже приступила к распространению обновления, процесс будет носить волнообразный характер и займет некоторое время.
Как сообщают разработчики, новая ОС Hub OS Malevich была создана за год с чистого листа. Это по-прежнему система реального времени (RTOS) с приоритетностью по времени выполнения задачи и особенностями, свойственными Lіnux. При этом новая ОС является модульной — для взаимодействия элементов используются стандартизированные API, обеспечивая большую гибкость и возможность наращивания функциональности.
Итак, создатели выделяют следующие 11 главных нововведений в ОС Hub OS Malevich:
- Прямое подключение системы безопасности к пульту охраны.
- Увеличение числа пользователей охранной системы и количества комнат для упорядочивания устройств.
- Телефонный дозвон всем пользователям (заодно с SMS и Push-уведомлениями).
- Поддержка KeyPad. Беспроводная сенсорная клавиатура ставит и снимает систему безопасности с охраны, имеет тревожную кнопку, режим снятия с охраны по принуждению. Работает до 2 лет от комплектных батарей.
- Гибкая настройка срабатывания сирен StreetSiren и HomeSiren при тревогах.
- Сетевая работа пожарных датчиков FireProtect и FireProtect Plus.
- Тестирование пожарного датчика из приложения Ajax.
- Улучшенная защита от ложных срабатываний пожарных датчиков.
- Отключение тревожной кнопки брелока SpaceControl.
- Снижение зависимости системы безопасности от облака Ajax Cloud.
- Новая система дистрибуции обновлений Hub.
Еще три новшества, над которыми как раз сейчас ведется работа, запланированы к релизу на этот сентябрь. Ими являются:
- Автоматизация — управление подачей питания беспроводным реле WallSwitch при смене статуса охранной системы.
- Подключение к системе до 10 IP-камер, поддерживающих передачу видеопотока по протоколу RTSP.
- Постановка на частичную охрану датчиков, а не содержащих их комнат.
Желающим получить это и последующие обновления в числе первых рекомендуют заполнить соответствующую форму. Дополнительно разработчики отмечают, что обновление начнется автоматически после деактивации системы, не требует никаких подготовительных действий и по завершении все старые настройки сохранятся. Актуальные приложения Ajax Security System для смартфонов (iOS — v.2.7, Android — v.2.10.3) совместимы с новой операционной системой.
- Компания Ajax Systems была основана Александром Конотопским в 2011 году. Ее главный продукт — беспроводная система безопасности Ajax, защищающая от проникновения, пожара и затопления. Сейчас в Ajax Systems работает более 200 человек, из них 50 занято в R&D. Продукция разрабатывается и производится в Украине. К настоящему времени система безопасности Ajax доступна для покупки более чем в 45 странах Европы, Азии и Южной Америки.