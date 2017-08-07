Новая ОС Hub OS Malevich существенно расширяет функциональность головного устройства системы безопасности Ajax

Беспроводной системе безопасности Ajax на нашем сайте посвящена большая статья из двух частей (1 и 2) с описанием всех нюансов реального опыта использования. Один из ключевых компонентов системы безопасности Ajax — интеллектуальный центр управления Hub — на днях получил обновление прошивки. Говоря точнее, разработчики выпустили новую операционную систему Hub OS Malevich, которая включает 11 нововведений, нацеленных на улучшение качества пользовательского опыта, повышение степени безопасности и обеспечение взаимодействие Ajax с охранными компаниями. Компания уже приступила к распространению обновления, процесс будет носить волнообразный характер и займет некоторое время.

Как сообщают разработчики, новая ОС Hub OS Malevich была создана за год с чистого листа. Это по-прежнему система реального времени (RTOS) с приоритетностью по времени выполнения задачи и особенностями, свойственными Lіnux. При этом новая ОС является модульной — для взаимодействия элементов используются стандартизированные API, обеспечивая большую гибкость и возможность наращивания функциональности.

Итак, создатели выделяют следующие 11 главных нововведений в ОС Hub OS Malevich:

Прямое подключение системы безопасности к пульту охраны. Увеличение числа пользователей охранной системы и количества комнат для упорядочивания устройств. Телефонный дозвон всем пользователям (заодно с SMS и Push-уведомлениями). Поддержка KeyPad. Беспроводная сенсорная клавиатура ставит и снимает систему безопасности с охраны, имеет тревожную кнопку, режим снятия с охраны по принуждению. Работает до 2 лет от комплектных батарей. Гибкая настройка срабатывания сирен StreetSiren и HomeSiren при тревогах. Сетевая работа пожарных датчиков FireProtect и FireProtect Plus. Тестирование пожарного датчика из приложения Ajax. Улучшенная защита от ложных срабатываний пожарных датчиков. Отключение тревожной кнопки брелока SpaceControl. Снижение зависимости системы безопасности от облака Ajax Cloud. Новая система дистрибуции обновлений Hub.

Еще три новшества, над которыми как раз сейчас ведется работа, запланированы к релизу на этот сентябрь. Ими являются:

Автоматизация — управление подачей питания беспроводным реле WallSwitch при смене статуса охранной системы. Подключение к системе до 10 IP-камер, поддерживающих передачу видеопотока по протоколу RTSP. Постановка на частичную охрану датчиков, а не содержащих их комнат.

Желающим получить это и последующие обновления в числе первых рекомендуют заполнить соответствующую форму. Дополнительно разработчики отмечают, что обновление начнется автоматически после деактивации системы, не требует никаких подготовительных действий и по завершении все старые настройки сохранятся. Актуальные приложения Ajax Security System для смартфонов (iOS — v.2.7, Android — v.2.10.3) совместимы с новой операционной системой.