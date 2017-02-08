Новая веб-камера Logitech Brio поддерживает 4K HDR и Windows Hello

Компания Logitech выпустила новую производительную веб-камеру Logitech Brio 4K Pro Webcam. Как видно из названия, новинка способна захватывать видео в разрешении 4K с поддержкой HDR.

Камера Logitech Brio 4K Pro Webcam поддерживает запись видео в разрешении 4K (4096×2160) с частотой 30 кадров в секунду, Full HD (1920×1080) с частотой до 60 кадров в секунду и HD (1280×720) с частотой до 90 кадров в секунду. Поле зрения составляет 90 градусов возможностью программного изменения до 78 и 65 градусов. Для режима Full HD заявлена поддержка 5-кратного цифрового увеличения изображения.

Функция RightLight 3 призвана улучшить качество передаваемого видео при различных условиях освещения – от слабого освещения до яркого солнечного освещения. Среди прочих возможностей упоминаются автофокус, два встроенных микрофона с функцией шумоподавления, встроенный инфракрасный сенсор. Пользователь имеет возможность осуществлять авторизацию в Windows 10 при помощи функции Windows Hello. Устройство оснащено 1,5-метровым кабелем с интерфейсом USB.

Новая веб-камера Logitech Brio 4K Pro Webcam уже поступила в продажу по цене $199.

Источник: The Verge