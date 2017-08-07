Новая версия Apple TV получит поддержку 4K и HDR

Прошивка умной колонки Apple HomePod стала настоящим кладезем знаний о новых продуктах компании. Благодаря анализу прошивки уже удалось узнать некоторые характеристики грядущего iPhone, а на этот раз умельцы извлекли и сведения относительно Apple TV.

Один из iOS-разработчиков обнаружил, что новая версия приставки 4K Apple TV получит поддержку HDR. Причём, судя по всему, будут реализована поддержка обоих стандартов HDR10 и Dolby Vision. Также следует напомнить, что нынешняя версия Apple TV не поддерживает 4K, так что данная функция также является новшеством.

Отметим, уже несколько месяцев циркулируют слухи, свидетельствующие о внедрении поддержки HDR и 4K в новую версию Apple TV. Первые сведения о возможности добавления этих функций были озвучены ещё в феврале, когда говорилось о поддержке 4K контента с «более яркими цветами».

Добавим, в прошлом месяце для некоторых фильмов, доступных в iTunes, также начала появляться поддержка 4K и HDR. Учитывая всё сказанное выше, можно ожидать скорого появления новой версии телевизионной приставки Apple.

Источник: The Verge