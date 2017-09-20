Новинки Promate: вибрационная колонка Cyclone за 3000 грн, павербанк proVolta 30 на 30 000 мА•ч за 2000 грн и ЗУ PowerStrip-3 за 600 грн

Компания Promate сообщила о выпуске нескольких новых устройств: вибрационной колонки Cyclone, портативного аккумулятора высокой ёмкости proVolta 30 и стационарное зарядное устройство PowerStrip-3.

Новая вибрационная колонка Promate Cyclone позволяет трансформировать любой предмет с достаточно большой плоской поверхностью в источник звука. Колонка способна выдавать полноценное стереофоническое звучание мощностью 36 Ватт, а также, будучи установленной на поверхность стола или любую другую плоскость, создает дополнительный звуковой объем, за счет добавления низких частот и эффекта сабвуфера. Благодаря возможности соединения по Bluetooth 4.0 колонка Syclone может работать в режиме гарнитуры громкой связи для совершения голосовых звонков по мобильному телефону. Динамик оснащен встроенным аккумулятором, благодаря которому она может проработать в автономном режиме около 3 часов непрерывного воспроизведения музыки.

Новый сверхъёмкий портативный аккумулятор Promate proVolta 30 позволяет многократно заряжать батареи мобильных устройств. Новинка обладает ёмкостью 30000 мАч и при этом является достаточно универсальным устройством. Promate proVolta 30 можно заряжать с помощью любого стандартного интерфейсного кабеля — с microUSB-разъемом, а также Lightning и даже современным разъемом USB Type-C, порт которого в устройстве работает как на вход, так и на выход. Три стандартных USB-разъема, работающих только на выход, обеспечивают ток заряда 2.4, 3 и 3 А, соответственно. Также 3 А выдает разъем USB Type-C. Таким образом, с помощью аккумуляторного зарядного устройства Promate proVolta 30 можно оперативно зарядить мобильный гаджет, будь это смартфон, умные часы, или даже ноутбук. Более высокий выходной ток при этом позволяет существенно сократить время для зарядки батареи, а большое количество портов — одновременно заряжать до четырех устройств.

Стационарное зарядное устройство Promate PowerStrip-3 и представляет собой не просто удлинитель или разветвитель, а полноценный настольный прибор, который позволяет полностью обеспечить электропитанием и/или зарядить небольшой набор мобильных и бытовых гаджетов. Для этого в него встроены сразу три универсальные сетевые розетки, к которым можно подключить вилку любой из трех, самых распространенных в мире, конфигураций. Таким образом, можно отказаться от использования адаптеров. Кроме того, в PowerStrip-3 имеется целая батарея из шести стандартных USB-разъемов для подключения интерфейсных кабелей для зарядки мобильных гаджетов.

Все представленные новинки поступят в продажу в Украине уже в скором времени. Ориентировочные цены заявлены на следующем уровне: Provolta 30, около 2000 грн, Cyclone около 3000 грн, PowerStrip-3 около 600 грн.