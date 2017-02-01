Новое дополнение The Elder Scrolls Online: Morrowind перенесёт игрока на Вварденфелл и добавит новый игровой класс

Компания Bethesda Softworks анонсировала выход нового дополнения к игре The Elder Scrolls Online, которое получило название Morrowind. Игрокам предстоит посетить остров Вварденфелл, который уже известен поклонникам серии по игре The Elder Scrolls 3: Morrowind. Это будет крупнейшая локация, добавленная с момента релиза игры.

Дополнение принесёт более 30 часов геймплея в новой локации. Приключения происходят за 700 лет до событий, которые имели место в игре The Elder Scrolls 3: Morrowind. Тем не менее, разработчики обещают узнаваемую географию и наличие ключевых мест, известных по третей части TES. Игроку предстоит помочь богу Вивеку исцелиться и вернуть свои силы, чтобы противостоять даэдрической угрозе.

Дополнение The Elder Scrolls Online: Morrowind также принесёт совершенно новый класс героя – Warden (Смотритель). Он наделён мощной магией природы, а помощь в сражениях ему оказывает боевой медведь. Кроме того, игрокам откроется новый PvP-режим и новый режим испытаний. В PvP-режиме предстоит сражаться в одной из трёх команд, включающей четырёх участников, на напоминающих арены локациях.

Официальный релиз игры The Elder Scrolls Online: Morrowind запланирован на 6 июня 2017 года для платформ ПК, Mac, PlayStation 4 и Xbox One. На официальном сайте проекта уже открыт предзаказ на это дополнение. На выбор покупателей доступно 4 версии издания: Standard Edition, Upgrade Edition, Digital Collector’s Edition и Collector’s Edition на физическом носителе. Цена составляет от $40 до $100.