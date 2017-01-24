Новое изображение дополняет представление о флагманском смартфоне LG G6, которому теперь приписывают прошлогоднюю SoC Snapdragon 821

Буквально на днях производитель чехлов Ghostek опубликовал первые изображения грядущего флагманского смартфона LG G6, который должны представить 26 февраля накануне выставки MWC 2017. Теперь же несколько источников растиражировали новое изображение LG G6. Оно, как и предыдущие, сгенерировано средствами компьютерной графики, но демонстрирует лицевую и боковую части грядущей новинки, позволяя тем самым дополнить представление об аппарате.

И хотя первой тему безрамочного дизайна в своих аппаратах начала обыгрывать японская компания Sharp, именно Xiaomi Mi Mix, лишенный рамок (в классическом понимании) по трем сторонам экрана, привел к популяризации этой идеи. Ожидается, что нынешний год станет годом безрамочных смартфонов.

Смартфоны Samsung Galaxy S8, как известно, будут выделяться сверхтонкими рамками по верхнему и нижнему краях, тогда как боковых благодаря изогнутому экрану и вовсе не будет. Судя по всему, LG, нацелившаяся опередить Samsung и представить свой флагман раньше, тоже не собирается отставать от безрамочной моды.

Ожидается, что дисплей LG G6 будет занимать более 90% площади лицевой панели, что наглядно показано на изображении выше.

В очередной раз подтверждается информация о том, что следующая модель линейки LG G получит дисплей диагональю 5,7 дюйма и необычным соотношением сторон – 2:1. Нижняя рамка должна быть немного шире, чем верхняя. Защищенный от попадания воды корпус устройства будет изготовлен из стекла и металла, а углы, как хорошо видно на изображении, будут закруглены. Если верить последним слухам, LG G6, в отличие от большинства флагманов этого года, сохранит разъем 3,5 мм, но лишится модульного дизайна, хотя об этом мы уже сообщали.

Изначально говорилось, что LG G6 будет основан на базе новейшей SoC Qualcomm Snapdragon 835, но теперь полной уверенности в этом нет. Если верить недавнему сообщению Forbes, компании Samsung досталась львиная часть первой партии процессоров Snapdragon 835, что заставило многих производителей посмотреть в сторону прошлогоднего Snapdragon 821. В докладе четко говорится, что в смартфоне LG G6 используется старый процессор Snapdragon 821, а не новый Snapdragon 835, который, как известно установлен также в недавно представленном HTC U Ultra.

Источник: gsmarena и Forbes