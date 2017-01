Новые версии электромобилей Tesla будут выходить практически ежегодно, а возможности модернизации старых моделей не будет

Нынешним клиентам Tesla придется свыкнуться с мыслью о быстром техническом устаревании купленных ими автомобилей и высоким темпам аппаратного обновления модельного ряда автопроизводителя.

Отвечая на одно из сообщений, адресованных ему в Twitter, глава и основатель Tesla Илон Маск отметил, что «Tesla никогда не прекратит внедрять инновации» и намерена каждые 12-18 месяцев выпускать новые версии своих электромобилей. Другими словами, новые версии электромобилей Tesla на обновленной аппаратной платформе будут выходить каждые год-полтора. Для сравнения, большинство автопроизводителей обновляют автомобили раз в несколько лет.

Маск также отметил, что запуск специальных предложений по модернизации старых моделей с целью наделения последних возможностями автомобилей нового поколения вроде второго поколения функции Autopilot существенно замедлит внедрение этих самых инноваций. Как сообщается, для реализации второго поколения автопилота в старых моделях потребуется их заново собрать, заменив при этом около 300 компонентов. В общем, Илон так и сказал, что те, кто рассчитывал на подобные возможности дооснащения просто купили не ту машину.

@dtweiseth Tesla will never stop innovating. People are buying the wrong car if they expect this. There will be major revs every 12 to 18 months.

— Elon Musk (@elonmusk) 22 января 2017 г.