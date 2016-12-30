Новое поколение самоуправляемого автомобиля Ford Fusion Hybrid получило новую компоновку сенсоров и два компактных лидара вместо четырех у предшественника

Прошло три года с тех пор, как на дороги выехало первое поколение автономных автомобилей Ford Fusion Hybrid и вот теперь подразделение самоуправляемых транспортных средств американского автопроизводителя представило существенно обновленную версию своего детища. Самым заметным в буквальном смысле слова изменением стал новый набор сенсоров и датчиков, установленных на автомобиль.

Если раньше этот самоуправляемый седан было довольно легко выделить в потоке обычных автомобилей из-за торчащей из крыши «люстры» из четырех лазерных лидаров и вращающихся камер, то теперь сделать это будет не так-то просто. Дело в том, что камеры интегрировали в рейлинги на крыше, а лидары установили на передние стойки с помощью выносных креплений.

Более того, более современная версия лазерных дальномеров с 360-градусным обзором и диапазоном действия порядка 100 м позволила использовать всего два лидара, а не четыре, как у предшественника, без вреда для функциональности системы. Для справки отметим, что стоимость каждого такого лидара модели Velodyne PUCK (VLP-16) составляет $7999.

Информация от фронтальной камеры за лобовым стеклом, массиву камер на крыше и двух лидаров стекается к мозгу системы, установленному в багажнике Ford Fusion Hybrid. Производительность данного компонента также была заметно повышена по сравнению с первым поколением самоуправляемого автомобиля.

Отметим, что данная модель стала заметным шагом вперед на пути к амбициозной цели — построить самоуправляемый автомобиль 4 уровня к 2021 году. Большая часть существующих автомобилей с автопилотом, в том числе Tesla Model S, пока находится на 3 уровне (самостоятельно управляет машиной, но в сложной ситуации передает управление водителю или останавливается), 4 уровень означает способность системы управлять автомобилем без участия водителя в нормальных условиях (качественная разметка, типичные дорожные ситуации) и наконец 5 уровень подразумевает полную самостоятельность и автономность в любых условиях без необходимости присутствия водителя-человека.

Официально новое поколение Ford Fusion Hybrid будет представлено в январе 2017 года на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе и на Детройтском автосалоне.

Источник: Ford