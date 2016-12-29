Новости Windows 10: зеленый экран смерти в бета-версиях и специальный игровой режим

Как выяснилось, встроенный фильтр синего цвета и поддержка папок в меню «Пуск» – далеко не единственные новшества и сюрпризы, которые скрывает попавшая на днях в сеть неофициальная сборка Windows 10 под порядковым номером 14997.

Востроглазый в отношении продуктов Microsoft пользователь Twitter под ником WalkingCat (@h0x0d) обнаружил в этой сборке новую библиотеку dll под названием «gamemode.dll». Это вполне можно считать косвенным намеком на то, что в будущем ОС Windows 10 обзаведется специальным игровым режимом.

Предположительно, в этом режиме приоритет будет отдаваться игровым процессам, а все другие сервисы и процессы по возможности будут отключаться. Это позволит по максимуму перенаправить всю процессорную и графическую мощь системы на выполнение той или иной игры. По сути, в этом режиме ПК с точки зрения эффективности использования ресурсов будет работать как игровая консоль.

Надо сказать, что за последнее время Microsoft уже и так сделала немало, чтобы стереть грань между консолями Xbox и ПК под управлением Windows 10 – поддержка приложений Windows 10 на Xbox One и кроссплатформенный мультиплеер – и, похоже, отступать от этого курса редмондцы не собираются. Пока неясно, этот режим коснется только игр, построенных на платформе Universal Windows Platform (UWP), или же затронет всю экосистему Win32-игр, распространяемых через Steam, Origin и UPlay.

Еще одно изменение было замечено с подачи старшего программного менеджера Microsoft Маттейса Хукстры. Оно касается пресловутого синего экрана смерти (BSOD), извещающего о серьезной ошибке в работе Windows. В ОС Windows 10 экран принял немного иной внешний облик, но его функциональное предназначение осталось прежним. Последним существенным изменением было добавление на экран QR-кодов. И вот сейчас Microsoft решилась, перекрасить экран смерти с синего в зеленый цвет. Важно уточнить, что зеленым экран смерти будет только для участников программы тестирования Windows Insider, все остальные пользователи Windows 10 будут и дальше получать синие экраны смерти. Видимо, сделано это для того, чтобы пользователям было легче понять, в какой версии (предварительной или стабильной) произошла ошибка.

Источник: The Verge (1 и 2)