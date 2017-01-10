Новые аккумуляторы Samsung SDI позволят электромобилям проезжать до 600 км без подзарядки и заряжаться на 80% всего за 20 минут, но выйдут они только в 2021 году

Компания Samsung SDI, крупнейший мировой производитель литиево-ионных аккумуляторов, выбрала Североамериканский международный автосалон в Детройте (NAIAS, North American International Auto Show) местом анонса автомобильных аккумуляторов нового поколения.

Новые аккумуляторы, как утверждается, позволят повысить дальность хода современных электромобилей до 600 км и будут заряжаться на 80% (более 500 км) за 20 минут. Также Samsung SDI представила «интегральный аккумуляторный модуль» с 24 ячейками, который характеризуется емкостью 6-8 кВт·ч. Для сравнения, современные аккумуляторные модули для электромобилей имеют 12 ячеек и характеризуются емкостью 2-3 кВт·ч. По словам производителя, его разработка отличается более простой (говорится о 10% сокращении внутренних компонентов) и надежной конструкцией. Этого удалось достичь благодаря неким передовым разработкам, связанным с применением новых материалов, и технологиям, снизившим внутреннее сопротивление. Никакой конкретики производитель не сообщает. Важно учитывать, что устройство пока только концепт, а не готовый продукт. Серийное производство аккумуляторов нового поколения Samsung SDI планирует начать лишь в 2021 году.

В рамках выставки Samsung SDI также продемонстрировала новые цилиндрические аккумуляторы формата 21700 с повышенной плотностью энергии, мощностью и эффективностью, но никаких подробностей не раскрыла.

Источник: Samsung SDI