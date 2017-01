Новые данные подтверждают, что смартфоны Samsung Galaxy S8 и S8 Plus будут на €150 дороже своих предшественников

Появившиеся в конце прошлого года слухи, что смартфон Samsung Galaxy S8 может оказаться ощутимо дороже предшественника, получили подтверждение. Хорошо зарекомендовавший себя в прошлом инсайдер под ником Ricciolo1 утверждает, что новое поколение поступит в продажу по цене от €850.

Цена в €850 соответствует меньшей модели Galaxy S8, которая, в общем-то, и «не особо меньшая» с учетом 5,7-дюймового экрана, тогда как Galaxy S8 Plus в минимальной конфигурации будет стоить на €100 дороже. Здесь не лишним будет напомнить, что цены на Samsung Galaxy S7 и S7 edge стартовали с €700 и €800 соответственно.

#S8 is READY & will be present to mwc,though NOT showcased to big public.. Little bird told me 3/29 , available w17, from 849 !!! #galaxyS8

