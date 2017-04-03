Новые фото Xiaomi Mi 6 демонстрируют вид смартфона спереди и сзади

Анонс смартфонов Xiaomi Mi 6 все ближе, о чем лишний раз напоминает нарастающий поток соответствующих утечек. В настоящее время в сети появилось фото стеклянной панели, которой будет прикрыта лицевая часть грядущего флагманского смартфона Xiaomi Mi 6.

Как видно, дисплей Xiaomi Mi 6 полностью безрамочным не будет, хотя толщина рамок по бокам явно меньше, чем у нынешней модели Xiaomi Mi 5. Кроме того, вырезы в самом верху передней панели можно смело считать подтверждением предыдущих слухов о наличии в устройстве сканера радужной оболочки глаза вроде того, что установлен в Galaxy S8 или других моделях.

Еще один интересный момент – вырез под кнопку Home, который имеет овальную форму и выглядит необычно большим, особенно с учетом слухов о применении в Xiaomi Mi 6 ультразвукового дактилоскопического датчика под стеклом передней панели.

Другое фото позволяет взглянуть на тыльную сторону смартфона Xiaomi Mi 6 с изогнутым защитным стеклом и сдвоенной основной камерой, дополненной двойной светодиодной подсветкой, в левом верхнем углу.

Также ожидается, что Xiaomi Mi 6 будет выделяться защитой от воды и лишен аудиоразъема 3,5 мм.

Предыдущие снимки и изображения демонстрировали Xiaomi Mi 6 в черном и белом цветах корпуса, но, вероятно, будут и другие цветовые варианты.

Ранее в сети появились данные о модификациях и ценах смартфонов Xiaomi Mi 6 и Mi 6 Plus.

Источник: gizmochina