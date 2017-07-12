Новые грузовики Volvo уже в базе содержат вспомогательную систему управления, а в качестве опции могут включать Apple CarPlay

Компания Volvo представила новую серию грузовиков VNL, в которой реализовано несколько технологических решений автономного управления. В частности, система помощи водителю ADAS (advanced driver assist systems) стала элементом базового оснащения. Она включает предупреждение столкновения, автоматическое экстренное торможение, предупреждение о выезде из полосы движения и адаптивный круиз-контроль.

Подобные системы всё чаще используются в пассажирских автомобилях, но пока что их редко можно встретить в грузовиках, осуществляющих дальние перевозки. Во всяком случае, не в базовой версии поставки. Некоторые вспомогательные компоненты предлагаются в качестве дополнительных опций или послепродажного оснащения для автопарков. Volvo стала первым производителем, предлагающим полуавтономные функции в качестве стандартного оборудования.

Volvo отмечает, что система ADAS использует комбинацию камеры и радара для определения металлических объектов и транспортных средств, которые возникают или останавливаются перед грузовиком. Она также работает совместно с круиз-контролем, чтобы помочь водителю соблюдать безопасную дистанцию между автомобилями. Если впереди идущее транспортное средство замедляется, система предупредит водителя, а в случае необходимости самостоятельно снизит подачу топлива, понизит передачу и задействует тормоза.

Информационно развлекательная система новых грузовиков Volvo также претерпела изменения и теперь включает 5-дюймовый дисплей, на котором отображаются сведения о поездке и диагностическая информация. Дополнительный опциональный 7-дюймовый сенсорный дисплей выводит навигационные сведения и изображение с камеры заднего вида. Также в качестве опции предлагается интеграция Apple CarPlay.

Источник: The Verge