Новые изображения iPhone 8 демонстрируют увеличенную кнопку Power, в которую, вероятно, встроен сканер отпечатков пальцев

Новая порция слухов, касающихся характеристик смартфона iPhone 8, свидетельствует, что смартфон лишится сканера отпечатков пальцев на лицевой панели. Он переместится в кнопку Power на боковой грани аппарата.

О таком расположении сенсора свидетельствуют новые схематические изображения, полученные от производителя Nodus. На их основании затем были созданы трёхмерные рендерные изображения смартфона. При этом кнопка Power оказалась существенно увеличена. Apple уже получила патент на такую ​​установку.

Кнопка Home станет цифровой и переместится в новый более широкий дисплей смартфона. Сам дисплей будет иметь диагональ 5,8 дюйма. Кнопка Home станет частью новой «функциональной области», в кторой также будут размещаться уведомления. Они были перемещены в нижнюю часть, так как вверху потребовалось высвободить пространство для расположения камеры и сенсоров.

Среди прочих изменений говорится о двойном модуле камеры, который повёрнут на 90 градусов по сравнению с предыдущим расположением. В устройстве используется порт Lightning, разъём USB-C и 3,5-миллиметровый звуковой разъём не предусмотрены.

Источник: gsmarena