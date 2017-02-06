Новые изображения LG G6 позволяют рассмотреть смартфон со всех сторон

Уже и не сосчитать количество утечек о смартфоне LG G6. Из недавних – живое фото устройства в цвете Jet Black, которое публиковалось в нашей новостной ленте в минувшую пятницу. Но вот спустя несколько дней вышла новая порция сгенерированных на компьютере изображений LG G6 от производителя чехлов Ringke, которая позволяет подробно разглядеть устройство со всех сторон.

Прежде всего отметим, что новые изображения полностью согласуются с предыдущими снимками, подтверждая наличие сдвоенной основной камеры и сканера отпечатков пальцев на задней панели устройства.

Кроме того, в очередной раз нам показывается безрамочный дизайн – практически всю лицевую панель смартфона занимает экран, диагональ которого составит предположительно 5,7 дюйма. Подтверждено и отсутствие аппаратной кнопки Home. Впрочем, здесь ничего нового, так как с этого ракурса LG G6 мы уже видели, причем не раз.

На левой боковой грани смартфона LG G6 видны кнопки регулировки громкости, в нижней части корпуса – разъем USB-C, а также отверстия для микрофона и громкоговорителя.

Разъем 3,5 мм для подключения наушников, как видно, располагается в верхней части корпуса.

Помимо упомянутой выше системы из двух основных камер и дисплея диагональю 5,7 дюйма и соотношением сторон 2:1 смартфон LG G6 должен получить однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 821 и быть защищенным от пыли и влаги по стандарту IP67 или IP68.

Официально смартфон LG G6 представят на грядущей MWC 2017.

Источник: androidpure