Новые OLED панели от LG Display: чрезвычайно тонкие и с интегрированной акустикой

В рамках проведения выставки потребительской электроники CES 2017 подразделение LG Display продемонстрировало свои новые разработки.

Среди дисплеев различных размеров особо следует отметить устройства Ultra HD Wallpaper. Это чрезвычайно тонкие OLED дисплеи, предназначенные для создания встраиваемых в стены решений. На выставке были представлены версии диагональю 65 и 77 дюймов.

Ещё одним оригинальным технологическим решением являются панели Crystal Sound OLED. Они объединяют в себе традиционную панели с Ultra HD и встроенную звуковую систему. Реализовать такую возможность удалось благодаря особенности OLED технологии, которая не требует использования подсветки и потому позволяет создавать более компактные дисплеи. Панели Crystal Sound OLED имеют диагональ 55 и 65 дюймов. Они могут использоваться для создания практически безрамочных телевизоров, так как теперь нет необходимости выделять дополнительное место в корпусе для размещения динамиков. Однако пока не уточняется, когда на рынке появятся готовые потребительские устройства на базе этой технологии.

Источник: Engadget