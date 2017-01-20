Новые планшеты Apple iPad задержатся как минимум до лета

Ранее мы уже писали (и не один раз) о том, что в этом году в планах Apple, в числе прочего, числится выпуск трех новых планшетов iPad: iPad Pro 2, «недорогого» iPad с дисплеем привычного размера 9,7 дюйма и принципиальной новой безрамочной модели, диагональ экрана которой будет лежать в пределах 10-10,5 дюйма. Последний, как ожидается, станет первым устройством компании без физической кнопки Home.

Изначально ожидалось, что все три новинки будут представлены этой весной, но теперь сообщается, что новые iPad задержаться до лета. Об этом сообщает издание DigiTimes, традиционно ссылаясь на представителей соответствующей цепочки поставок.

Производство 9,7-дюймовой модели, как сообщается, начнется уже в этом квартале, но две другие начнут выпускать только во втором квартале этого года. Нужного количества однокристальных систем Apple A10X для двух старших моделей пока нет, чем, собственно, и обусловлена задержка. То есть, Apple физически не успеет выпустить все три планшета в ранее намеченный срок. И едва ли компания станет отклоняться от первоначальных планов и анонсировать их по отдельности.

Так как выпуска новой мини-версии iPad не предполагается, источники DigiTimes, что логично, приписывают 9,7-дюймовой модели место базовой модели, нацеленной главным образом на образовательный сегмент. Новый безрамочный iPad займет место 9,7-дюймового, став моделью для широких масс, тогда как iPad Pro 2 с 12,9 дюймовым экраном по-прежнему будет ориентирован на людей творческих профессий.

Источник: DigiTimes и gsmarena