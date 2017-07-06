Новые планшеты Huawei MediaPad T3 с диагональю экрана 7, 8 и 10 дюймов стали доступны в Украине по цене 2699, 5299 и 5999 грн соответственно
Подразделение Huawei Consumer BG Ukraine сообщило о начале продаж на украинском рынке новой серии планшетов MediaPad T3, представленной тремя моделями с диагональю экрана в 7, 8 и 10 дюймов. Новинки уже доступны в розничных сетях «Алло», COMFY, «ФОКСТРОТ», MOYO, Rozetka, «ТТТ» и в брендшопах Huawei в торговых центрах Dream Town и Lavina Mall, их рекомендуемая стоимость – 2 699 грн (7»), 5 299 грн (8») и 5 999 грн (10»).
Планшеты серии MediaPad T3 выполнены в легком металлическом корпусе, имеют тонкие рамки и оптимальное соотношение площади экрана и габаритов корпуса. Функция Power Bank позволяет заряжать посредством этих планшетов другие мобильные устройства.
Отдельно можно отметить «детский режим», который позволяет родителям контролировать доступный детям контент. Он позволяет запрограммировать, например, как часто и как долго дети могут играть на планшете, какими приложениями пользоваться. Переключение между детским и взрослым профилем – посредством пароля.
Ниже в таблице приводим подробные технические характеристики каждой из моделей линейки MediaPad T3
|Huawei T3 7» WiFi
|Huawei T3 8»
|Huawei T3 10»
|Сеть
|WiFi 2.4 ГГц/5 ГГц
|3G; LTE; WiFi
|3G; LTE; WiFi
|Диагональ экрана
|7»
|8»
|9.6»
|Дисплей
|600*1024; IPS
|1280*800 (HD); IPS
|1280*800 (HD); IPS
|OC
|Android 6.0; фирменная оболочка Emotion UI 4.1
|Android 7.0; фирменная оболочка Emotion UI 5.1
|Android 7.0; фирменная оболочка Emotion UI 5.1
|Процессор
|MediaTek MT8127 Quad-core A7 4*1.3 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 425 (MSM8917) 4-ядерный A53 4*1.4 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 425 (MSM8917) 4-ядерный A53 4*1.4 ГГц
|Оперативная память
|1 ГБ
|2 ГБ
|2 ГБ
|Встроенная память
|8 ГБ
|16 ГБ
|16 ГБ
|Расширение памяти
|Слот microSD; до 128 ГБ
|Слот microSD; до 128 ГБ
|Слот microSD; до 128 ГБ
|Слот SIM-карты
|—
|наноSIM
|наноSIM
|Основная камера
|2 Mп
|5 Mп
|5 Mп
|Фронтальная камера
|2 Mп
|2 Mп
|2 Mп
|Батарея
|3100 мА*ч
|4800 мА*ч
|4800 мА*ч
|Другое
|GPS; Bluetooth; Super Wide Sound (SWS) 3.0 sound effects; USB 2.0 и др.
|Bluetooth; GPS (GPS, A-GPS, GLONASS); Super Wide Sound (SWS) 3.0 sound effects; USB 2.0 и др.
|Bluetooth; GPS (GPS, A-GPS, GLONASS); Super Wide Sound (SWS) 3.0 sound effects; USB 2.0 и др.
|Размер, мм
|179.00 x 103.68 x 8.6
|211.07 × 124.65 × 7.95
|229.8 x 159.8 x 7.95
|Вес, г
|250
|350
|460
|Цвет
Серый
|Серый
|Серый