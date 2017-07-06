Новые планшеты Huawei MediaPad T3 с диагональю экрана 7, 8 и 10 дюймов стали доступны в Украине по цене 2699, 5299 и 5999 грн соответственно

Новые планшеты Huawei MediaPad T3 с диагональю экрана 7, 8 и 10 дюймов стали доступны в Украине по цене 2699, 5299 и 5999 грн соответственно

Подразделение Huawei Consumer BG Ukraine сообщило о начале продаж на украинском рынке новой серии планшетов MediaPad T3, представленной тремя моделями с диагональю экрана в 7, 8 и 10 дюймов. Новинки уже доступны в розничных сетях «Алло», COMFY, «ФОКСТРОТ», MOYO, Rozetka, «ТТТ» и в брендшопах Huawei в торговых центрах Dream Town и Lavina Mall, их рекомендуемая стоимость – 2 699 грн (7»), 5 299 грн (8») и 5 999 грн (10»).

11111111

Планшеты серии MediaPad T3 выполнены в легком металлическом корпусе, имеют тонкие рамки и оптимальное соотношение площади экрана и габаритов корпуса. Функция Power Bank позволяет заряжать посредством этих планшетов другие мобильные устройства.

Отдельно можно отметить «детский режим», который позволяет родителям контролировать доступный детям контент. Он позволяет запрограммировать, например, как часто и как долго дети могут играть на планшете, какими приложениями пользоваться. Переключение между детским и взрослым профилем – посредством пароля.

Ниже в таблице приводим подробные технические характеристики каждой из моделей линейки MediaPad T3

 Huawei T3 7» WiFiHuawei T3 8»Huawei T3 10»
СетьWiFi 2.4 ГГц/5 ГГц3G; LTE; WiFi3G; LTE; WiFi
Диагональ экрана9.6»
Дисплей600*1024; IPS1280*800 (HD); IPS1280*800 (HD); IPS
OCAndroid 6.0; фирменная оболочка Emotion UI 4.1Android 7.0; фирменная оболочка Emotion UI 5.1Android 7.0; фирменная оболочка Emotion UI 5.1
ПроцессорMediaTek MT8127 Quad-core A7 4*1.3 ГГцQualcomm Snapdragon 425 (MSM8917) 4-ядерный A53 4*1.4 ГГцQualcomm Snapdragon 425 (MSM8917) 4-ядерный A53 4*1.4 ГГц
Оперативная память1 ГБ2 ГБ2 ГБ
Встроенная память8 ГБ16 ГБ16 ГБ
Расширение памятиСлот microSD; до 128 ГБСлот microSD; до 128 ГБСлот microSD; до 128 ГБ
Слот SIM-картынаноSIMнаноSIM
Основная камера2 Mп5 Mп5 Mп
Фронтальная камера2 Mп2 Mп2 Mп
Батарея3100 мА*ч4800 мА*ч4800 мА*ч
ДругоеGPS; Bluetooth; Super Wide Sound (SWS) 3.0 sound effects; USB 2.0 и др.Bluetooth; GPS (GPS, A-GPS, GLONASS); Super Wide Sound (SWS) 3.0 sound effects; USB 2.0 и др.Bluetooth; GPS (GPS, A-GPS, GLONASS); Super Wide Sound (SWS) 3.0 sound effects; USB 2.0 и др.
Размер, мм179.00 x 103.68 x 8.6211.07 × 124.65 × 7.95229.8 x 159.8 x 7.95
Вес, г250350460
Цвет

 

Серый

 

СерыйСерый

 

Похожие записи