Новые правила партнёрской программы YouTube: монетизация только после 10 тыс. просмотров и проверки соответствия правилам

Около 10 лет назад сервис YouTube открыл свою партнёрскую программу для всех желающих, позволив миллионам авторов монетизировать свои ролики. Автору достаточно было зарегистрироваться, загрузить хотя бы один ролик, выполнить несложную настройку канала и активировать показ рекламы в видео.

Благодаря такому шагу сервис YouTube привлёк большое количество пользователей, но одновременно это породило и многие проблемы. Некоторые люди воспользовались возможностью монетизации не совсем законным образом. Они создавали каналы и загружали на них не свой авторский контент. Например, они могли размещать ролики, принадлежащие другим людям, киностудиям, компаниям или популярным авторам на YouTube. И теперь сервис разработал способ борьбы с такими нечестными «авторами».

YouTube анонсировал изменения в своей партнёрской программе. Теперь реклама в видео не будет показываться до тех пор, пока совокупное количество просмотров роликов на канале не превысит отметку в 10 тыс. Это новое пороговое значение даст сервису достаточно информации, чтобы определить надёжность канала. Это также позволит проверить, соответствует ли канал установленным правилам сообщества и правилам монетизации. При этом пороговое значение в 10 тыс. просмотров окажет минимальное влияние на начинающих авторов. Очевидно, предполагается, что авторы, серьёзно подходящие к развитию канала и созданию качественного авторского контента, смогут достаточно быстро преодолеть указанный рубеж. Дополнительно отмечается, что авторам, у которых уже была активирована реклама, а теперь отключена из-за недостаточного количества общих просмотров, не стоит переживать о начисленных ранее средствах. Они останутся на их учётных записях.

Через несколько недель YouTube добавит процесс проверки для новых авторов, которые подают заявку на участие в партнёрской программе. После того, как автор наберёт необходимые 10 тыс. просмотров, будет проводиться проверка на соответствие правилам сервиса. И только если проверка будет пройдена, канал получит одобрение на активацию монетизации. Таким образом, доход от партнёрской программы смогут получать только те авторы, которые соблюдают правила сервиса.

Источник: YouTube Creator Blog