Новые смартфоны Apple iPhone должны представить 12 сентября

Авторитетное издание The Wall Street Journal, ссылаясь на «людей, знакомых с планами Apple», подтверждает, что традиционное сентябрьское мероприятие компании, посвященное анонсу новых смартфонов iPhone, состоится 12 сентября. То есть, уже через две недели.

Эту же дату на днях назвал французский блог Mac4Ever, сославшись на сотрудников мобильных операторов, которые якобы уже получили официальное подтверждение от Apple и начали готовиться к запуску соответствующей маркетинговой кампании.

Ожидается, что в этом году Apple отойдет от устоявшейся традиции и представит новое поколение смартфонов iPhone не в двух версиях, а в трех. Говоря более конкретно, будет одна принципиально новая модель, которая, предположительно, выйдет под названием iPhone 8 (другие потенциальные варианты названия – iPhone X и iPhone Edition), и еще смартфоны iPhone 7s и iPhone 7s Plus, являющиеся обновленными версиями актуальных ныне моделей iPhone 7 и iPhone 7 Plus соответственно.

За последнее время было множество утечек, касающихся как внешности, так и характеристик грядущих iPhone. Перепечатывать все заново особого смысла нет, но любой при желании может освежить в памяти наиболее интересные слухи по соответствующим тегам на нашем сайте (iPhone 8, iPhone 7s и iPhone 7s Plus). Так или иначе, в том, что iPhone 8 получит экран с минимальными рамками, который займет практически всю площадь лицевой панели устройства, а iPhone 7s и iPhone 7s Plus сохранят дизайн предшественников сомнений нет.

По последним данным, базовая версия iPhone 8 получит 64 ГБ флэш-памяти и будет стоить $999, еще будут версии с 256 ГБ и 512 ГБ флэш-памяти стоимостью $1099 и $1199 соответственно. Нынешние модели iPhone 7, напомним, предлагаются в версиях с объемом флэш-памяти 32, 128 и 256 ГБ. Вероятнее всего, iPhone 7s будут предлагаться в тех же объемах флэш-памяти и по тем же ценам. Прием предзаказов на новые iPhone должны открыть 15 сентября, а реальное начало продаж запланировано на 22 сентября текущего года.

Источник: The Wall Street Journal