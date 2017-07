Новые смартфоны Vivo X9s и X9s Plus по некоторым характеристикам даже хуже предшественников, но стоят столько же

Точно по графику китайская компания Vivo официально представила смартфоны X9s и X9s Plus, являющиеся обновленными вариантами анонсированных в ноябре прошлого года моделей vivo X9 и X9 Plus.

Как следует из названия, во многом они похожи между собой, причем по сравнению с предшественниками изменений не так уж и много. И речь здесь не только о внешности, но и внутренней начинке.

Начнем с младшей модели. Здесь, как и прежде, установлен 5,5-дюйимовый экран Super AMOLED разрешением Full HD, но место SoC Snapdragon 625 заняла Snapdragon 652. Оперативной и встроенной памяти, как и раньше, установлено 4 и 64 ГБ соответственно. Причем возможности расширения последней так и не появилось. Основная камера на задней осталась прежней: в ней используется 16-мегапиксельный сенсор, объектив с апертурой f/2.0, фазовый автофокусом и одиночная LED вспышка.

А вот сдвоенная фронтальная камера претерпела кое-какие изменения, причем в сторону ухудшения. Разрешение дополнительного модуля снизилось с 8 до 5 Мп, основной модуль, как и прежде, имеет разрешение 20 Мп.

В оснащение также входят беспроводные модули 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth и приемник GPS. Емкость аккумулятора увеличилась с выросла с 3050 до 3320 мА·ч, причем габариты остались прежними – 152,6х74,2х6,99 мм, а масса увеличилась всего на 1 г – до 155,3 г.

В случае старшей модели Vivo X9s Plus обновление получилось еще более странным. Практически все характеристики остались прежними, за исключением уменьшившегося объема ОЗУ – вместо 6 ГБ стало 4 ГБ. Платформа (Snapdragon 653), дисплей (5,85 дюйма Full HD), камеры – остались прежними. Емкость аккумулятора составляет 4015 мА·ч против 4000 мА·ч у оригинальной модели, то есть, практически без изменений. Но есть некоторые изменения по массогабаритным параметрам. Новый Vivo X9s Plus получился тоньше (7,25 мм против 7,49 мм) и легче (183 г против 199 г) старого vivo X9 Plus.

Отдельно отметим более скудную цветовую палитру: из вариантов расцветки Vivo X9s Plus исчез серый, а Vivo X9s лишилась синего и голубого цвета корпуса.

Смартфоны работают под управлением ОС Funtouch OS 3.0, основанной на базе Android 7.1.1 Nougat. Младшая модель оценивается в эквивалент $400, старшая – $440, столько же просили за прошлогодние модели. Как обычно, данных о сроках доступности новинок Vivo за пределами рынка Китая нет.

Источник: Vivo (1 и 2)