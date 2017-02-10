Новые телевизоры Samsung QLED с экранами на квантовых точках стоят от $2500

Представляя в январе на выставке CES новые телевизоры QLED серий Q9, Q8 и Q7, в которых используются дисплеи с технологией квантовых точек, компания Samsung оставила в стороне такие важные данные, как дату начата продаж и цену новинок. Вчера телевизоры стали доступны для предварительного заказа в онлайновых магазинах Amazon и Best Buy, благодаря чему стали известны цены.

Итак, в младшей серии Q7 цены варьируются от $2500 за 55-дюймовую модель Q7F с плоским экраном разрешением 4K до отнимающих дар речи $6000 за 75-дюймовую модель. За изогнутые модели Q8 с экраном 4K просят от $3500 до $4500 в зависимости от модели, минимальная цена соответствует 55-дюймовой модели. К сожалению, цен на флагманскую серию Q9 пока нет.

Помимо существенного улучшения качества изображения и впечатляющих характеристик (максимальная яркость 1500-2000 кд/м², охват цветового пространства DCI-P3 и способность отображать любой оттенок с яркостью 100%), обусловленного применение технологии QLED, производителем задекларированы некоторые эстетические особенности конструкции, включая «невидимый» прозрачный кабель для подключения телевизора. Новинки также наделены некоторыми новыми программными функциями, включая режим для просмотра спортивных передач и расширенную музыкальную функциональность.

Источник: The Verge