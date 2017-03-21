Новые умные телевизоры Xiaomi Mi TV 4A стоят от $300

Сегодня на пресс-конференции в Пекине компания Xiaomi представила новый телевизор под названием Xiaomi Mi TV 4A, анонсом которого дразнила накануне. Сразу уточним, это модель с плоским экраном без всяких новомодных изгибов и модульной конструкции, как у последних моделей.

Сердцем тут служит платформа Amlogic T962, в конфигурацию которой входит 64-разрядный четырехъядерный процессор с частотой 1,4 ГГц и GPU Mali 450 (750 МГц). Присутствует 2 ГБ оперативной памяти DDR4 и 32 ГБ флэш-памяти eMMC 5.1.

В оснащение также входят два разъема HDMI, два USB 2.0, один Ethernet и прочие порты, запечатленные ниже.

Конечно, в наличии и адаптеры беспроводных интерфейсов (двухдиапазонного Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2).

Из остального можно отметить поддержку стандартов HDR10/UHD HLG и технологий Dolby/DTS.

Модель Xiaomi Mi TV 4A предлагается в четырех версиях с диагональю экрана 43, 49, 55 и 65 дюймов соответственно. В первых двух используются панели Full HD производства Samsung/LG/AUO/CSOT, в третьей и четвертой – 4K производства Samsung/LG/CSOT.

Все версии, кроме базовой 43-дюймовой, наделены системой голосового управления, работающей на принципах искусственного интеллекта, которая позволяет включать нужный канал голосом. Команда отдается посредством пульта ДУ Xiaomi TV третьего поколения, на котором для этого предусмотрена специальная кнопка. Сам пульт поддерживает функцию Mi Touch, имеет навигационное колесико и прочие кнопки управления, а также может использоваться для управления ТВ-приставкой посредством ИК-порта или модуля Bluetooth. Пульт поддерживает более 1200 ТВ-приставок и 891 провайдеров кабельного телевидения в 341 городах.

Телевизор можно повесить на стену или же установить на аккуратной подставке. Толщина корпуса нового телевизора не указывается, но по изображениям можно составить примерное впечатление об этом параметре.

Ориентировочная стоимость телевизоров Xiaomi Mi TV 4A по моделям приведена ниже:

Mi TV 4A 43″ (1080P) – ￥2099 ($304);

Mi TV 4A 49″ (1080P) – ￥2599 ($376)/￥2899 ($420) (версия с ИИ);

Mi TV 4A 55″ (4K HDR) – ￥3199 ($463)/￥3599 ($521) (версия с ИИ);

Mi TV 4A 65″ (4K HDR) – ￥5699 ($826)/￥6199 ($898) (версия с ИИ).

Начало продаж намечено на 23 марта.

Источник: Xiaomi