Новым главой Uber, вероятно, станет гендиректор туристического сервиса Expedia

Сразу несколько авторитетных источников, включая The New York Times и Reuters, сообщили, что новым главой Uber станет 48-летний гендиректор туристического сервиса Expedia Дара Хосровшахи, являющийся одним из трех претендентов на должность.

В борьбе за пост главы компании Хосровшахи соревновался с бывшим руководителем General Electric Джеффри Иммельтом и главой Hewlett Packard Enterprise Мег Уитмен.

Первый 27 августа публично заявил, что не заинтересован должностью главы Uber, тогда как Мэг Уитмен, по данным NYT, предложение Uber отклонила. Отметим, что Uber не объявляла имя нового гендиректора, хотя подтвердила, что он уже выбран, и пока никак не отреагировала на сообщения СМИ.

Совет директоров возлагает большие надежды на Хосровшахи, пишет Reuters. В частности, новому CEO предстоит «восстановить имидж», «наладить отношения с инвесторами» и «поднять рабочий дух» сотрудников. The New York Times в свою очередь отмечает, что новый гендиректор должен будет «вернуть стабильность» в Uber и улучшить ее основные показатели.

Также сообщается, что новоиспеченный глава Uber сам займется выбором новых руководителей внутри компании, включая назначение нового финансового и операционного директоров.

Источник: recode, The New York Times и Reuters